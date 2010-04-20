Самая позитивная страна в мире

Согласно данным ежегодного социологического опроса BBC, в котором приняли участие 30 тысяч респондентов из 28 стран, самый положительный образ в глазах мирового сообщества имеет Германия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Berliner Morgenpost.

О позитивном имидже Германии заявили 59% респондентов. Остальные места в пятерке любимых стран заняли Япония (53%), Великобритания (52%), Канада (51%) и Франция (49%).

Как отмечает Berliner Morgenpost, Германия, Япония и Канада занимают первые места в списке наиболее положительных и привлекательных стран уже не первый раз. В минувшем году ФРГ также оказалась на первом месте, причем многие респонденты охарактеризовали ее как "старую добрую тетушку".

Лучше всего к Германии относятся во Франции и в Южной Корее: в ее пользу высказались 84 процента французских и 82 процента корейских респондентов. Меньше всего Германию любят в Пакистане, Индии (по 22 процента) и Турции (33 процента).

Другие страны демонстрируют меньшее постоянство. В частности, в 2007 году при Джордже БУШЕ-младшем роль США в мировой политике положительно оценивали лишь 28 процентов опрошенных. В этом году во многом, как отмечается, благодаря усилиям Барака ОБАМЫ показатели страны значительно улучшились: о своей симпатии к США заявили уже 40 процентов респондентов (8-е место в списке).

Китай, напротив, несмотря на все усилия, не смог удержать симпатию мирового сообщества. Если в 2005 его роль в мировой политике назвали положительной 49 процентов опрошенных, то в 2009 и 2010 годах - лишь 34 процента.

Аутсайдерами списка являются Иран (15%), Пакистан (16%), Северная Корея (17%), Израиль (19%). Россия сохраняет положительный образ лишь в глазах 30% опрошенных.

Опросы BBC World Service Poll проводятся с 2005 года международной службой исследования общественного мнения GlobeScan совместно с университетом Мериленда. Последний из них прошел с 30 ноября 2009 года по 16 февраля 2010.