Медитация улучшает умственные способности

Часто бывает, что взбодрить ум и "включить" голову помогают только несколько чашек кофе. Американские специалисты предлагают альтернативный способ быстро улучшить познавательные способности мозга - провести краткий сеанс медитации.

Уже доказано, что медитация способствует значительным изменениям в участках мозга, связанных с концентрацией внимания. Тем не менее многие убеждены, что для достижения вершин такой техники необходимо по меньшей мере обладать сложными знаниями и опытом тибетских монахов. Однако эксперты Университета Северной Каролины и Wake Forest University утверждают, что добиться положительных эффектов медитации на мозг проще, чем считалось ранее.

Психологи обнаружили, что участники, прошедшие начальную подготовку медитативных способностей, показали значительные улучшения в выполнении когнитивных тестов спустя всего четыре дня обучения только по 20 минут каждый день. По словам неврологов, мозг уже спустя несколько дней испытывал существенные заметные изменения работы благодаря медитации. Добровольцы, получившие краткий курс медитации, в 10 раз лучше выполняли тесты на зрительное внимание, память, обработку информации и сосредоточенность. Как считают исследователи, медитация служит своего рода эффективной безопасной гимнастикой для мозга.

ami-tass.ru