В Украину идут заморозки

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках в Украине ночью 21-24 апреля.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью 21 и 22 апреля в западных областях местами заморозки - на грунте 0…-3°, 23 и 24 апреля на большей части территории страны заморозки на грунте 0…-5°, местами и в воздухе 0…-2°.

Кроме того, 21 апреля днем в Карпатах отдельные порывы ветра 15-20 м/с, в южной и восточной части - местами грозы.