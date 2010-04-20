В Луцке отметили День здоровья

В Луцке в рамках кампании «1000 городов-1000 жизней» отметили День здоровья. Эта кампания поддерживается Бюро ВОЗ в Украине и Ассоциацией городов Украины.

Как сообщил заместитель городского главы Анатолий Пархомюка, в рамках Дня здоровья, лучанам презентовали спортивные клубы, фитнес-центры города. Совместно с общественной организацией "Пласт" состоялась фотовыставка "Пласт - наш здоровый образ жизни". Кроме того, состоялись массовые спортивные соревнования, в частности, велопробег, викторины, городской конкурс детского рисунка "Мы - здоровая нация", ознакомление школьников и студентов вузов и училищ города с нормами законодательства, которые запрещают употребление алкоголя и табака в неустановленных местах. Все желающие могли измерить артериальное давление, а медработниками частной СМП "Тарас" выполнялся запись ЭКГ.

Акцию поддержали также крупные супермаркеты и гипермаркет и не торговали табачными изделиями.