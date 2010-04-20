Растительные масла улучшают мужскую детородную функцию

Жирные кислоты Омега-3 могут оказаться полезными для улучшения репродуктивной функции мужчин, считают ученые из Университета Иллинойса, США. Авторы исследования надеются, что докозагексаеновая кислота (ДГК), входящая в комплекс Омега-3 может помочь в борьбе с мужским бесплодием.

Для исследования ученые использовали генетически модифицированных мышей, организм которых не мог сам производить ДГК. Выяснилось, что без этой жирной кислоты самцы мышей становились практически бесплодными, производя мало сперматозоидов, которые, к тому же, оказались деформированными и малоподвижными.

Но, когда в рацион животным добавили пищу, богатую ДГК, их репродуктивная функция полностью восстановилась.

Результаты некоторых исследований показали, что и у людей, имеющих проблемы с зачатием из-за качества спермы, уровень ДГК в организме очень низок. Однако эксперимент на животных впервые доказал зависимость репродуктивных функций от баланса жирных кислот в организме.

Руководитель исследования доцент Манабу Накамура считает, что человек обязательно должен получать ДКГ из пищи. Лучше всего подойдет пища, богатая альфа-линоленовой кислотой, из которой в организме синтезируется ДКГ — растительные масла, в том числе соевое и рапсовое.

Правда, ученые не дают прямых рекомендаций всем мужчинам немедленно включать в свою диету большое количество растительных масел. "Мы получили результат на модифицированных животных, — говорит Накамура, — и мы все еще на начальном этапе понимания механизмов, участвующих в производстве спермы. Нам надо провести больше исследований на клеточном уровне".

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