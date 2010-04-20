Кальций предупреждает рак груди

Витамины и препараты кальция вероятно снижают риск рака молочной железы, такие выводы сделаны в докладе предствленном на 101-ом ежегодном собрании в 2010 году Американской ассоциацией по изучению рака.

"Это не может быть мгновенным эффектом. Это не значит, что сегодня приняли витамин, а завтра уже снизился риск заболевания", говорит Хайме Мэтт, доктор наук, профессор Школе медицины Понса, Пуэрто-Рико. "Тем не менее, мы наблюдаем долгосрочный эффект от приема витаминов по уменьшению риска рака молочной железы". Мэтт отмечает, что результаты показывают, что добавки кальция укрепляют состяние репарации ДНК, предствляющий сложный биологический процесс с участием более чем 200-х белков, который при нарушении может приводить к заболеванию раком груди.

"Этот процесс включает по крайней мере пять различных вариантов функционирования и имеет важное значение для поддержания стабильности генома", сказал Мэтт. "Когда ДНК не восстанавливает свою структуру, это приводит к мутации, а она к раку".

Исследование охватывало 268 женщин с раком груди и 457 здоровых пациенток. Оно показало, что чаще всего раком молочной железы заболевают женщины старшего возраста, имеющие в семейном анамнезе заболевание, некормящие грудью и те, которые имеют более низкий потенциал репарации ДНК.

Витаминные добавки уменьшают риск возникновения рака груди примерно на 30 процентов. Кальциевые добавки - на 40 процентов. После контроля уровня потенциала репарации ДНК кальциевые добавки можно не принимать, а вот связь между витаминами и снижением риска рака груди остается на всем протяжении жизни.

"Мы не говорим о больших дозах витаминов или добавок кальция, но это один из путей снижения риска заболевания рака рака молочной железы", отмечает Мэтт.

Таким образом, последние исследования в области профилактики рака груди рекомендуют женщинам не пренебрегать с целью снижения риска заболевания принимать витамины и кальциевые добавки.

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