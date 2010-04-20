В Черновицком интернате для сирот нарушений - на 860 тыс

Контрольно-ревизионное управление выявило в Черновицкой областной общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нарушений на сумму более 860 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Черновицкой области, об этом свидетельствуют результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения за последние три года.

В частности, ревизоры установили незаконные, нецелевые расходы и недостачи на сумму более 297 тыс. грн., другие нарушения финансовой дисциплины - почти на 484 тыс. грн., потери финансовых ресурсов от неэффективных управленческих действий - почти на 79 тыс. грн.

Также в ходе проверки оказалось, что автомобиль «Лексус РХ-300» стоимостью почти 190 тыс. грн., который Шевченковский отдел Государственной исполнительной службы Черновицкого городского управления юстиции бесплатно передал областной школе-интернату для мероприятий по оказанию помощи детям-сиротам, не был оприходован интернатом, а использовался Главным управлением образования и науки Черновицкой ОГА «для поездок, связанных со служебной деятельностью должностных лиц управления образования».

Кроме того, ревизией установлено завышение по общему фонду сметы учреждения на 2009 год ассигнований на оплату труда с начислениями и расходов на продукты питания в результате неучета сокращения фактического контингента учеников, а также завышение ассигнований на содержание транспортных средств на общую сумму более 194 тыс. грн.

Также ревизоры установили факты незаконной выплаты заработной платы, использования средств в нарушение законодательства на проведение расходов на питание воспитателей, завышение стоимости ремонтных работ, недостаток основных средств и материальных ценностей, дебиторскую задолженность и пр.

За допущенные нарушения семь должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам, на одно лицо составлен протокол о нарушении законодательства о бюджетной системе Украины, который передан в суд.

В учреждении применена финансовая санкция в виде остановки операций с бюджетными средствами и инициировано уменьшение ассигнований на сумму нецелевого использования средств. Материалы ревизии для соответствующего реагирования переданы в прокуратуру области.

Уже после ревизии возмещены незаконные расходы на сумму 190,5 тыс. грн., устранены другие финансовые нарушения на сумму 350,1 тыс. грн.