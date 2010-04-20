"Activia" и "Actimel" ничем особенным не обладают

Французский гигант питания Danone официально объявил об изменении рекламы своих продуктов - йогуртов Activia и Actimel. Было установлено, что никакими особенными полезными свойствами для здоровья они не обладают.

В своем квартальном отчете о прибылях группа объявила об отзыве своей жалобы, ранее направленной в Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), официально проверяющее все заявления, которые делают производители товаров популярных торговых марок.

После заявления об изменении рекламы акции Danone на Парижской фондовой бирже быстро упали более чем на один процент, несмотря на то, что согласно отчетности компании, ее торговый оборот в первом квартале 2010 года вырос на 8,3 процента до 3,9 миллиарда евро (5,3 млрд. долларов).

В заявлении EFSA говорилось об "отсутствии ясности и наглядности, как того требуют европейские правила, касающиеся охраны здоровья и стандарты, предъявляемые к продуктам питания".

Ранее, Activia, ферментированный молочный продукт, содержащий бифидо, преподносили потребителям чуть ли не как панацею при дисфункции пищеварительной системы. Actimel, ферментированный молочный напиток, рекламировали как продукт, усиливающий защиту организма против болезней желудочно-кишечного тракта.

EFSA до сих пор не подтвердила и не опровергла ни одно из этих утверждений, но во Франции рекламные кампании обоих продуктов были изменены.

Еще в феврале представители EFSA выразили сомнения по поводу утверждений о том, что ингредиент, используемый в детском питании фирмой Danone и известный как immunofortis, действительно способен укреплять иммунную систему ребенка. В рекламе говорилось, что это научно доказано.

"Представленных Danone доказательств недостаточно, чтобы установить причинно-следственную связь между потреблением immunofortis и соответствующими иммунными реакциями организма", - пришли к выводу ученые, выступившие независимыми экспертами.

Показательно также, что immunofortis используется в детских молочных продуктах Danone, выпускаемых на нескольких европейских рынках, но не в самой Франции.

К вышеизложенному стоит добавить, что употребление практически любых кисломолочных продуктов положительно влияет на организм в целом и пищеварительную систему в частности, и Danone на этом фоне не исключение, однако никаких особых свойств в продуктах именно этой фирмы нет.

medkarta.com