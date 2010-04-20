Новая методика омоложения лица заменит ботокс?

Итальянские ученые из университета Милана после многолетних испытаний пришли к выводу, что слишком яркий свет может способствовать уменьшению размера морщин на коже лица. Однако автор работы Франческо Ковали доказал, что процесс омоложения происходит и на более глубоких тканях, пишет Raut.ru.

В эксперименте приняло участие порядка 55 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 60 лет. Косметологи проводили добровольцам сеансы со светом высокой частоты, который направляли на увядающие участки кожного покрова. По прошествии нескольких недель их кожа стала выглядеть моложе, а количество морщин существенно уменьшилось. Для подобных целей был применен специальный аппарат под условным названием «Варп-10», снабженный мощными светодиодными лампочками.

Свет проходит в ткани и дает толчок в изменении молекулярного строения напоминающего клей слоя воды, располагающегося на поверхности эластиновых волокон. Эти структуры представляют собой белки, которые обеспечивают коже тонус, эластичность стенок кровеносных сосудов, сердца и многих других жизненно важных органов. Если говорить простым языком, то мощный свет словно испаряет слой воды, давая возможность клеткам саморегенерироваться.

Специалисты уверены, что прибор является лучшей альтернативой ботокса и круговой подтяжки лица.

Напомним, пластические хирурги категорически предостерегают от употребления жевательной резинки . «Подобная привычка, — как заявил дерматолог Джоэл Шлессинджер из клиники в Омахе(штат Небраска), — ведет к появлению морщин и ухудшает линию губ». Многие его активно использующие жевательную резинку пациенты, свидетельствует врач, «заработали» этим морщины вокруг рта. По данным целого ряда экспертов, частое жевание «чуингама» оборачивается «избыточными нагрузками» на определенные группы мышц, что ведет к потере эластичности этих тканей и кожи и приводит к морщинам. И, в данном случае, как констатирует Шлессинджер, даже пластическая хирургия порой бессильна исправить ущерб, наносимый жевательной резинкой. Используемые специалистами наполнители для лица становятся гораздо менее эффективными, констатирует хирург.

rosbalt.ru