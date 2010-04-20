В чем польза пазлов для детей

Пазлы – это отличная развивающая игрушка, с одной стороны, а, с другой стороны, это отличный способ совместного семейного времяпрепровождения с вашим ребенком. Однако не стоит думать, что малыш будет самостоятельно собирать свой первый пазл. Это очень распространенное заблуждение! Во всех развивающих занятиях присутствие взрослых необходимо. Именно близкие взрослые могут вызвать интерес у своих малышей к новым интересным занятиям и игрушкам. Если вы начнете сами собирать мозаику, то малыш, наблюдая за вами, заинтересуется этим процессом и начнет вам помогать. При этом всегда нужно помнить, что игра с пазлами будет различаться в каждом возрасте. Рассмотрим основные периоды игр с пазлами и их специфику.

Пазл – это занимательная развивающая и обучающая игра, которая требует усидчивости, аккуратности, терпения и внимательности. Собирая картину, ребенок познает связи между частью и целым, развивает логическое мышление и мелкую моторику рук. Чтобы собрать достаточно сложный пазл, нужно хорошо владеть пространственными характеристиками и воображением, способностью переворачивать картинку в уме, умением найти нужный фрагмент.

•Развитие мелкой моторики, координации движений. Поскольку пазл состоит из достаточно мелких деталей, необходимость соотносить части предметов, управляться с маленькими частями картинки развивает моторику пальцев и руку малыша, его движения становятся точными, а впоследствии и осмысленными. В будущем пространственная ориентация и тонкая точная координация рук и пальцев поможет малышу быстро научиться писать, избавит его от проблем с почерком и речью.

• Тренировка способности увидеть задачу с разных сторон, способность принимать комплексные сложные решения, развитие логического мышления. Для правильной сборки пазлов необходимо учитывать сразу несколько факторов: форму элемента, изображенный предмет, последовательность сборки отдельных частей и конечный результат работы. Всё это позволит ребенку в будущем выбирать заранее стратегию решения той или иной задачи.

• Развитие воображения, пространственного мышления, фантазии, внимания, памяти. Ребенку необходимо уметь образно представить то, что он должен собрать, а во время сборки пазла постоянно удерживать этот образ в памяти.

• Развитие способности самостоятельного принятия решений, самостоятельного поиска ответа без помощи взрослых. Полная свобода в выборе стратегии поведения при сборе картинок позволит ребенку поверить в свои силы, самостоятельность, что впоследствии поможет ему самостоятельно принимать решения в разных жизненных ситуациях.

Итак, использование пазлов в качестве развивающей игрушки для ребенка можно практиковать с самых первых дней под пристальным вниманием родителей. Если родители смогут привить интерес у своего малыша к этой замечательной игре, то впоследствии ребенок сможет не только добиться значительного прогресса в своём развитии, но и у всей семьи появится новая интересная игра, которой всегда можно посвятить тихие совместные семейные вечера.

Екатерина Левикова, детский психолог, консультант семейного центра «Ого-Город», холдинга "Мир детства".

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