Хмельниччина: на каждого жителя приходилось 60 кг выбросов

В Хмельницкой области в 2009 году на каждого жителя приходилось 61 кг выбросов вредных веществ от стационарных и подвижных источников загрязнения.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Согласно сообщению, в течение прошлого года выбросы вредных веществ в атмосферу составляли 81 тыс. тонн, что на 12% меньше по сравнению с 2008 г. При этом почти три четверти суммарных загрязнений приходилось на выбросы от автомобильного, железнодорожного, авиационного, водного транспорта и производственной техники.

На предприятиях области в 2009 году образовалось 1018 тонн отходов І-ІІІ классов опасности, что на 41% меньше, чем в позапрошлом году. Из общего их объема 72% относят к умеренно опасным, 25% - к высоко опасным и 3% - к чрезвычайно опасным отходам.

В течение прошлого года только 15% общего объема образованных отходов обезврежены или полностью использованы для получения той или другой продукции, что несколько меньше уровня предыдущего года. На начало 2010 года в хранилищах организованного складирования и на территории предприятий области накопилось 2103 тонн опасных отходов, из которых 85% хранятся на территории города Хмельницкого.

В целом на охрану окружающей природной среды области в 2009 г. было потрачено 130 млн. грн, что на 3% меньше, чем в 2008 г. Основным источником финансирования расходов на охрану окружающей среды, как и в предыдущие годы, были собственные средства предприятий. За счет государственного бюджета было освоено 26% капитальных инвестиций и осуществлено 4% текущих расходов.