Чем опасен вулканический пепел и будет ли в этом году лето?

Вулкан для европейцев – явление малоизвестное. А все малоизвестное довольно быстро обрастает небылицами. Исчезнет в Европе лето? Будут перебои с мобильной связью? Будет ли черный дождь? Эксперты расставляют точки над «і».

Почему вулканический пепел так опасен для самолетов?

Мелкие частицы вулканической пыли чрезвычайно твердые. Если они на большой скорости сталкиваются с самолетом, это дает эффект как от песчаной бури. Они могут забить турбины и вывести их из строя, что может привести к падению самолета. Микрочастицы могут также исцарапать лобовое стекло кабины пилотов, и это существенно ухудшит видимость. Кроме того, пылинки могут повредить чувствительные приборы измерения скорости, и экипаж будет получать неправильную информацию о движении машины.

Стоит ли в ближайшие дни держать закрытыми окна и двери помещений?

Нет. Туча из дыма и пепла опасна лишь для людей, которые живут в непосредственной близости к вулкану. Над Центральной Европой вулканическая туча зависла на высоте семь-десять километров. Потому на земле концентрация пыли очень низкая. Черных дождей также не стоит ожидать, поскольку вулканическая туча находится выше, чем дождевые. Единственное, что может несколько измениться, это цвет солнца во время восхода или заката, говорят эксперты. Оно будет выглядеть более красным и темным, чем обычно.

Когда вулканическая туча рассосется?

Этого нельзя сказать наверное. Во-первых, никто не знает, как долго исландский вулкан будет проявлять активность. Во-вторых, это зависит также от того, в каком направлении будет двигаться вулканическая туча. С уверенностью можно лишь сказать, что для полного восстановления авиасообщений над Европой потребуется еще не один день.

Случалось ли раньше, что извержение вулкану парализовало авиасообщение?

Да. Например, когда 18 мая 1980 года на северном западе США проснулся вулкан Святой Гелени, туча из дыма и пепла распространились на 11 американских штатов и также привела к остановке работы аэропортов. В целом за последние 20 лет зафиксировано 80 случаев, когда самолеты были повреждены вулканической пылью. В двух случаях «боинги» с сотнями пассажиров на борту из-за этого чуть не попали в аварии.

Влияет ли гигантская вулканическая туча на мобильную связь?

Нет. Во-первых, частицы вулканической пыли находятся слишком высоко над землей, чтобы препятствовать мобильной связи. А во-вторых, эти пылинки не проводят электричество и потому, так сказать, невидимы для мобильных сигналов.

Угрожает ли европейцам из-за вулканической тучи холодное и дождевое лето?

При нынешнем состоянии дел - нет. Туча, что надвинулась теперь на Европу, не такая уж гигантская, чтобы говорить о вероятных изменениях климата. Впрочем, если исландский вулкан и дальше будет усиливать свою активность, это действительно может отразиться на погодных условиях. Например, после извержения вулкана Тамбора в Индонезии 1815 года в атмосферу попали сотни миллиардов тонн вулканического пепла, и Земля несколько лет была будто окутана туманом. Тогда действительно были зафиксированы «годы без лета», когда было мало солнечных дней, ночные заморозки в летнюю пору и катастрофически низкие урожаи.

Христина Николайчук по материалам немецких СМИ

Немецкая волна