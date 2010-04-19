Сумщина получила 170 тонн помощи из Швейцарии

Президент объединения «Help Point Sumy» (Швейцария) Марианне ПИФФАРЕТТИ передала общине Сумщины 170 тонн благотворительного груза, а также четыре автомобиля для правоохранительных структур области.

Как передает корреспондент УНИАН, благотворительная помощь под названием «Конвой-2010 / 1» состоит из 14 грузовиков гуманитарной помощи общим весом около 170 тонн, в составе которой -оборудование и материалы для медицинских и спасательных служб области.

Общая стоимость гуманитарной помощи составляет около 100 тысяч евро. Благотворительный груз в Сумы доставили 37 волонтеров - граждан Швейцарии.

Приветствуя делегацию из Швейцарии, председатель Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь поблагодарил «за преданность делу благотворительности» и выразил готовность руководства области к дальнейшему сотрудничеству.

«Мы проконтролируем, чтобы весь груз попал до своего адресата», - отметил руководитель области».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, за период сотрудничества с организацией «Help Point Sumy» Сумщина получила гуманитарную помощь на сумму около 1,5 млн. евро. Первую помощь - пожарный и патрульный полицейский автомобили - регион получил еще осенью 2004 г. С тех пор ежегодно в Сумы доставлялись гуманитарные грузы под названием «Конвой».