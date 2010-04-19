Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточной части, ожидаются дожди, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточной части на поверхности почвы местами заморозки 0-2°; температура днем 10-15° тепла, на Левобережье и в Крыму 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 3 -8°.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, утром и днем дождь, отдельные грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.