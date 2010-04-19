Черниговская больница получила уникальное медоборудование

Черниговская городская больница № 3 получила медицинское оборудование на сумму свыше 100 тыс. грн. от областного фонда Детского фонда Украины при поддержке итальянских партнеров из города Сереньо - Ассоциации "Жест для них". Об этом сообщили в отделе связей с общественностью городского совета.

По словам главного врача горбольницы № 3 Юрия Шмаков, подобного оборудования не имеет ни одно лечебное учреждение области и города - это четырехместная ингаляционная стационарная установка российского производства и четыре портативных переносных ингаляционных аппараты японского производства.

Современная установка имеет экономичные распылители, обеспечивающий эффективное использование лекарств. Важно, что аппарат имеет четыре степени защиты пациента от перекрестной инфекции во время ингаляции. А благодаря переносным аппаратам, лечебные процедуры смогут получить даже лежачие больные, перенесшие инсульт, послеоперационные больные, пациенты реанимационного отделения.

Как отметила председатель областного отделения Детского фонда Украины Валентина ХУТОРНЕНКО, итальянские партнеры организации - Ассоциация "Жест для них" охотно откликнулась и помогла в приобретении медицинского оборудования.

"Мы поддерживаем давние связи с больницей, постоянно лечим детей, которыми занимается наша общественная организация, высоко ценим квалификацию врачей и их отношения к больным. Поэтому и решили здесь начать этот медицинский проект ", - сказала она. Также В. ХУТОРНЕНКО пообещала, что следующим этапом сотрудничества будет помощь детскому отделению городской больницы № 3.