Украина запретила ввоз коз и овец из Тайваня
13:04, 19 апреля 2010Страна
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Решение Госкомветмедицины
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в Украину овец и коз с о. Тайвань. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
По данным Госкомветмедицины, запрет введен, поскольку, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории о. Тайвань Китайской Народной Республики зарегистрировано заболевание коз и овец оспой.
Ввоз с этой территории других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
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