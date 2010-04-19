ВОЗ призывает женщин доверять противозачаточным таблеткам

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают женщин доверительней относится к экстренным противозачаточным таблеткам и не верить некомпетентной информации о вредности этих средств контрацепции.

Как сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения, в мире уровень применения экстренных противозачаточных таблеток остается довольно низким в основном из-за отсутствия информации и знаний.

Поэтому эксперты ВОЗ обеспокоены мифами и заблуждениями, связанными с «таблеткой на следующее утро».

В этой связи ВОЗ напомнила о распространенных в мировых СМИ утверждениях, что «помимо побочных эффектов, таких как тошнота, обильные кровотечения и судороги, регулярное применение экстренной контрацепции может приводить к бесплодию, а в некоторых случаях повышать риск развития рака».

В результате многие женщины по-прежнему вынуждены прибегать к абортам в случае нежелательной беременности, что объясняется некомпетентной информацией об опасности таких противозачаточных таблеток.

«К сожалению, такие неверные по фактическому содержанию заявления широко распространены. Такое негативное, а иногда и подстрекательское освещение в СМИ только пугает женщин и может удерживать некоторых из них от использования этого метода», - отмечает ВОЗ.