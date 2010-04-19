Облако пепла над Европой может сохраниться еще несколько недель

Метеорологи считают, что облако пепла над Европой, вызванное извержением вулкана в Исландии, может сохраниться еще от нескольких дней до нескольких недель.

Как сообщает РИА «Новости», европейские перевозчики также затрудняются сказать, когда будет открыто авиационное сообщение.

В частности, геофизик Метеослужбы Исландии Сигурлауг ХЬЯЛТАДОТТИР уверена, что прекращение воздушного движения в Европе, вызванное извержением исландского вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajoekull), может продлиться недели. "Извержение может остановить воздушное движение на недели, если оно будет продолжаться так же активно, как сейчас", - сказала она.

В то же время многие специалисты затрудняются давать точные прогнозы. Некоторые метеорологи говорят, что извержение может прекратиться в течение нескольких дней, другие же опасаются, что нормальную работу авиатранспорта не удастся восстановить еще долго. Метеорологи Исландии вчера сообщили, что вулканическое облако пепла сохранится над Европой в течение четырех или пяти дней. На данный момент ветер гонит массу вулканического пепла из Исландии в Европу и, согласно прогнозам, это может продолжаться до середины следующей недели.

Агентство напоминает, что большинство стран прекратили авиаперевозки как минимум до воскресенья. По-прежнему под вопросом остается участие лидеров ряда государств в церемонии похорон погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского.

В частности, Администрация Президента Украины объявляла, что Виктор ЯНУКОВИЧ прибудет в Польшу другим транспортом. В свою очередь, лидер партии "Наша Украина", бывший Президент страны Виктор ЮЩЕНКО вчера выехал в Польшу на автомобиле, чтобы принять участие в траурной церемонии.

Осложнение ситуации с воздушными перевозками в Европе было вызвано извержением вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull) в Исландии, которое началось в среду и привело к образованию облака вулканического пепла, накрывшего территорию нескольких стран. За последние дни воздушное пространство закрыли более десятка стран. В ночь на субботу активность вулкана возросла. Над ним виден столб пепла - густое темно-серое облако высотой 8,5 километра. В пятницу облако было высотой в 6 километров.