Грудные имплантаты угрожают гангреной и токсическим шоком

London’s Daily Express опубликовала предупреждение для пластических хирургов, реализующих некоторые грудные имплантаты, изготовленные во Франции.

Специалисты утверждают, что имплантаты были сделаны из несанкционированного силиконового геля, и, в следствие разрушения могут вызвать гангрену или токсической шок.

В настоящее время предположительно 45000 женщин во всем мире могут стать жертвами, произведенных во Франции имплантатов. Сейчас завод, производивший имплантаты, закрыт. Французское правительство запретило продажу этих имплантатов, но 90 % из них уже отправлены за рубеж.

Медики призывают женщин, делавших подобные операции, начиная с 2001 года, оставаться спокойными, но обратиться к своим врачам, чтобы удостовериться, что их грудь в безопасности, и, в случае необходимости, удалить имплантаты.

likar.info