Помогите спасти жизнь Дашеньке!

Хочу поделиться с Вами нашей печальной историей и попросить Вашей помощи, это даже уже не просьба, а крик душ и сердец всех членов нашей семьи!!! Мы живем в Дружковке, небольшом городке в Донецкой области. Моей дочери Дарье 13 лет, она учится в 7 классе гимназии, шесть классов закончила с грамотами. До недавних пор она была здоровым, жизнерадостным и активным ребенком. Дашенька с семи лет посещала секцию баскетбола, ездила на соревнования, читала все книги, которые только ей попадались, изучала иностранные языки, создавала из соленого теста картины и не переставала мечтать... На будущее у нее было очень много планов, мы жили счастливо и дружно, но в один печальный день вся наша жизнь перевернулась и превратилась в бесконечные поиски денежных средств, доноров крови и борьбу за Дашину жизнь.

В декабре 2009 года у Дашеньки на теле стали появляться фурункулы. Мнение врачей на этот счет были разные: переходной возраст, пиодермия и, в конце концов, фурункулез. Странно, что в течение двух месяцев лечения нам никто не предложил обследоваться полностью. Видя, что ребенок тает на глазах, мы решили обследоваться сами. Результаты повергли нас в шок, уровень гемоглобина в крови у Даши был 39 г/л (при норме 120 – 140 г/л), в тот же день мы выехали в Донецк и до сегодняшнего дня находимся на лечении в онкогематологии ГУ «ИНВХ им В.К. Гусака» г. Донецка с диагнозом – острый миелоидный лейкоз (рак крови). Дашенька мужественно прошла первый восьмисуточный курс химиотерапии. Последствия очень тяжелые – ребенок узнал о многих болезнях на собственном опыте. Как только ей станет легче – ее ждет второй блок химиотерапии (всего ее ждет около 6-8 блоков). Врачи говорят, что Дашу можно спасти, что Дашу можно вылечить, но лечение очень длительное и дорогостоящее.

Папа, который безумно любит свою дочурку, бесконечно работает, чтобы заработать на лечение для своей обожаемой девочки хоть какие-то крохи в это кризисное время в маленьком провинциальном городке. Мне пришлось оставить работу, потому что Дашеньки нужен круглосуточный уход. У Даши есть еще младший братишка – Степашка, ему всего 7 лет, он очень скучает по Даше и каждый день ждет ее возвращения домой, он рисует ей рисунки и постоянно просит, чтобы она быстрее выздоравливала.

Моя дочь очень светлый и чистый человечек, ее все очень любят и ждут ее возвращения домой. Очень просим Вашей помощи для исполнения Дашиной мечты – ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ СВОЕЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ!

В условиях кризиса нам не справиться самим в борьбе за жизнь нашей девочки! Очень просим Вас не остаться равнодушными к нашей беде, мы будем Вам благодарны всю свою жизнь!!!

Если Вы сможете помочь Даше материально, то ниже расчетный счет, открытый на имя папы Даши, если же Вы желаете передать какую-либо сумму лично, то это можно сделать по адресу: 83045, г. Донецк, Ленинский проспект, 47. ГУ «ИНВХ им В.К. Гусака», находящееся на территории ОЦКБ, детское онкологическое отделение, 4 палата.

Банковские реквизиты:

Донецкая ОД АО «Райффазен - банк Аваль»

МФО 335076; ОКПО 2768004075;

Р/с 2625863057;

Получатель: Илларионов Александр Валерьевич.

Назначение платежа: пополнение СКР 0647591600.

Тел. мамы: 050 563 50 42 Илларионова Наталья.

Тел. папы: 050 537 83 25 Илларионов Александр.

Если же Вы сможете быть донором крови (кровь любой группы), просим Вас обратиться к нам по одному из номеров телефонов, указанных выше.

Если же Вы сможете быть донором крови, тромбоцитов крови, в этом случае подходит донор, который имеет только первую положительную группу крови, также просим Вас обратиться к нам по одному из номеров телефонов, указанных выше.

ЗАРАНЕЕ, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО И ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ!!!