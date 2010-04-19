В Китае отлавливают чрезмерно плодовитых граждан

Власти южных провинций Китая начали кампанию по стерилизации около 10.000 человек в рамках жестких мер, предъявляемых к родителям, которые нарушают государственную программу планирования семьи, сообщают местные СМИ.

Должностные лица, занимающиеся контролем над планированием семьи в Пунине, городе, расположенном в провинции Гуандун, задержали более 1.300 человек, сообщает пресса.

В числе задержанных оказались родители, которые отказались пройти хирургическую процедуру и их "родственники", говорится в докладе. Перед насильственной стерилизацией им прочитали лекцию о правилах планирования семьи.

Политика, проводимая руководством Китая, ограничивает право каждой семьи, пары могут иметь только одного ребенка, некоторые исключения делаются для фермеров, представителей этнических меньшинств и других групп населения.

"Нет ничего необычного том, что власти вынуждены применять несколько жесткую тактику", - отмечает сотрудница Бюро по вопросам народонаселения и семьи. Ее слова приводит выходящая на английском языке газета Global Times.

20-дневная кампания, прошедшая на прошлой неделе, была направлена против 9.559 человек, которые считаются "самыми злостными нарушителями политики планирования семьи в Пунине", пишет газета.

newsland.ru