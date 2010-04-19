Выделены средства для больницы Луганска, что пострадала от взрыва

Кабинет министров выделил дополнительно 17,349 млн. гривен для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла 18 января этого года в Луганской городской больнице номер 7.

Соответствующее распоряжения №873 от 14 апреля размещено на сайте правительства.

Докуметом также разрешается Луганской облгосадминистрации осуществлять предварительную оплату товаров, работ и услуг, связанных с проведением безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на срок не больше трех месяцев в размере 30 процентов их стоимости.