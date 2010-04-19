Кокосовое масло лечит угри

В скором времени в США буду проводить испытания нового средства против акне, которое будет изготовлено на основе натуральных компонентов, содержащихся в кокосовом масле. Препарат будет испытан на добровольцах.

Лауриновая кислота, содержащаяся в кокосовом масле, может стать эффективным лекарством от угрей. В отличие от существующих методов лечения акне и других бактериальных кожных инфекций, данный способ поможет избежать таких неприятных последствий, как покраснение кожи и жжение. Лекарство повышает антимикробный эффект и воздействует непосредственно на те бактерии, которые становятся причиной проблем с кожей.

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