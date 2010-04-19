Младенцев хотят кормить молоком трансгенных коз

Московские учёные нашли способ избавиться от очередей на молочных кухнях. Молоко, не уступающее по качеству и составу человеческому, теперь смогут давать и козы. Для этого им пересадили ген лактоферрина. Самые дорогие в мире и первые в России трансгенные козы живут в Шаховском районе Подмосковья и сейчас ожидают потомства.

На краю Московской области в частном фермерском хозяйстве, к которому и дороги-то нет, живут самые дорогие в мире козы, способные давать чудо-молоко, насыщенное человеческим белком лактоферрином.

«Они необыкновенные тем, что в их ДНК вставлен ген женского белка лактоферрина. А этот белок — ключевой для обеспечения безопасности новорожденных в первый год жизни», — поясняет директор «Трансгенбанка» Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Младенцы, которых мамы не могут кормить грудью, лактоферрин не получают вовсе. В искусственных смесях есть такой белок, но коровий, он может вызывать аллергию. Как добыть природный антибиотик, если законы научные и этические не позволяют получать его от человека, Игорь Гольдман думал долго. Ученый-генетик, по совместительству — шестикратный чемпион мира по пауэрлифтингу, решился в итоге на силовой прием. Пересадить козе, чье молоко по свойствам похоже на женское, человеческий ген лактоферрина.

Козы были не сразу, сначала генные конструкции проверяли на мышах. 7 тысяч грызунов стали участниками эксперимента. Нужный ген подсаживали в процессе искусственного оплодотворения.

«Размер иголки сопоставим с размером клетки: всё равно, что человека ломом проткнуть. Часть клеток не выживает, а те, которые выживают, мы пересаживаем в репродуктивные пути мыши или козы», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории трансгенезиса Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

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