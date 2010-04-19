В Крыму на каждого жителя - по 13,4 кг вредных выбросов

В Крыму в 2009 году на каждого жителя приходилось 13,4 кг выбросов вредных веществ от стационарных источников загрязнения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в прошлом году объемы вредных веществ, поступивших в воздушный бассейн Крыма от стационарных источников загрязнения, в целом составили 26,4 тыс. тонн, что на 4,8 тыс. тонн (15,4%) меньше, чем в 2008 г.

Из общего количества выбросы метана и оксида азота, относящихся к парниковым газам, составили, соответственно, 3,2 и 0,5 тыс. тонн. Кроме того, объем выбросов диоксида углерода составил 1,2 млн. тонн.

Наибольший объем выбросов вредных веществ в 2009 году отмечен в г. Армянск - 7,3 тыс. тонн (27,7% общего объема), г. Красноперекопск - 6,9 тыс. тонн (26,2%), и в Симферополе - 2,2 тыс. тонн (8,5%).

Предприятия добывающей промышленности Крыма в минувшем году увеличили объем выбросов вредных веществ в 2 раза - до 1 тыс. тонн, транспорта и связи - на 29% - до 2 тыс. тонн. Вместе с тем, предприятия перерабатывающей промышленности сократили выбросы на 28% - до 15,7 тыс. тонн, нефтеперерабатывающие - на 41% - до 8,3 тонн. В среднем объем выбросов вредных веществ одним предприятием по всем видам экономической деятельности составил 60,3 тонн.