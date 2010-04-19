14-летняя девочка убила мать за отобранный Интернет

В столице Австрии произошел дичайший случай, связанный с извечным конфликтом отцов и детей, а также бичом XXI века – интернет-зависимостью подростка.

14-летняя Анжелика вернулась после школы домой и тут же отправилась за компьютер, дабы посидеть в блогах и любимой социальной сети. Когда ее мама захотела забрать ноутбук у постоянно находящейся в Интернете девочки, между ней и дочерью произошла ссора. В ходе скандала Анжелика схватила кухонный нож и нанесла матери смертельные ранения. Тело жены обнаружили вернувшийся вечером с работы отец Анжелики и ее младший брат. Саму девушку удалось найти полиции в городском парке. Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 10 лет заключения.

Внешне семья выглядела благополучной и не вызывала никаких подозрений у полиции. Однако девушка часто обращалась к своему интернет-дневнику, где в частности, рассказывала о проблемах в отношениях с матерью.

На данный момент интернет-зависимость не включена в официальную классификацию психических заболеваний, однако признается многими специалистами. Навязчивое желание проводить в Сети как можно больше времени, агрессия по отношению к окружающим, замкнутость на своих проблемах – одни из критериев, явно указывающих на заболевание. Психологи и педагоги напоминают родителям: будьте внимательны к своим детям, находите для них разнообразный досуг, будьте готовы поддержать в трудную минуту. В противном случае подросток уйдет глубоко в виртуальное пространство, где обязательно найдутся те, кто, как ему кажется, хорошо его понимает; где стирается ощущение реальности и где можно выдернуть окровавленный нож и залечить смертельные раны.

deti.mail.ru