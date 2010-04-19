Число жертв землетрясения в КНР превысило 1300 человек

До 1339 человек возросло число жертв разрушительного землетрясения на северо-западе Китая. Такие данные штаба спасательной операции передает сегодня агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 14 апреля утром около 8 утра по местному времени в уезде Юйшу провинции Цинхай. Его эпицентр находился примерно в 30 км от уездного города Цзегу с населением в 100 тыс. человек, где разрушено, по меньшей мере, 85% жилых строений.

В зону бедствия продолжает поступать помощь со всего Китая в виде палаток, медикаментов, теплых одеял и предметов первой необходимости. Спасатели более трех суток разбирают завалы рухнувших зданий, не теряя надежду обнаружить под ними выживших людей. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 332 человека. Спасательная операция осложнена тяжелыми условиями высокогорья.