Тернопольщина: детский санаторий работал с нарушениями

Работники контрольно-ревизионного управления в Тернопольской области выявили в Яблунивском детском противотуберкулезном санатории финансовые нарушения на сумму 434,96 тыс. грн. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Тернопольской области, ревизия работы предприятия была осуществлена за период с 1 ноября 2005 года по 30 сентября 2009 года.

В частности ревизоры выявили безосновательное проведение индексации заработной платы на сумму 1,1 тыс. грн., перечисление взносов в Пенсионный фонд Украины из начисленных сумм надбавок педагогическим работникам, которые на момент начисления выплат не находились в трудовых отношениях с санаторием.

Кроме этого, выявлена лишняя выплата отпускных на сумму 8,4 тыс. грн. (в т.ч. излишне перечисленные средства в государственные целевые фонды), причиной чего, констатируют ревизоры, служило включение в расчет отпускных единовременных выплат материальной помощи.

Непроведение индексации балансовой стоимости отдельных основных средств за 2006-2008 годы привело к занижению их стоимости на сумму 412,8 тыс. грн.

По результатам ревизии на должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении, в к учреждению применена финансовая санкция – остановка операции с бюджетными средствами. Главному врачу направлены обязательные требования по устранению выявленных нарушений. О результатах ревизии проинформирована прокуратура Тернопольской области.