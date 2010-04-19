Когда исчезнет вулканическое облако над Европой

Вулканическое облако пепла сохранится над Европой в течение четырех или пяти дней, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Метеорологическую службу Исландии.

Сейчас ветер гонит массу вулканического пепла из Исландии в Европу и, согласно прогнозам, это будет продолжаться еще в течение двух дней или до середины следующей недели, говорится в субботнем сообщении метеорологов. "От ветров на большой высоте мы ждем того же самого. Пепел будет продолжать направляться в сторону Великобритании и Скандинавии. Такова ситуация на ближайшие дни, ни много ни мало на два дня или может на следующие четыре или пять дней", - цитирует агентство слова исландского метеоролога Тейтура АРАСОНА.

Извержение в Исландии в ночь на среду, 14 апреля, вулкана, расположенного в южной части ледника Эйяфьятлайокуль и приблизительно в 200 километрах к востоку от Рейкьявика, привело к образованию большого облака пепла, из-за которого к началу дня 15 апреля было остановлено авиасообщение в северной Швеции, во всей Норвегии и в северных районах Великобритании. В течение пятницы и субботы этот список пополнился другими североевропейскими и центральноевропейскими аэропортами.

Магнус Туми ГУДМУНДСОН, профессор геофизики университета Исландии, который наблюдает за активностью вулкана, сообщил, что уверенности в том, как поведет себя вулкан, пока нет. Извержение может прекратиться завтра, но может "продолжаться и нарушать нормальную работу авиатранспорта ещё несколько недель или даже месяцев". В субботу над вулканом виден столб пепла - густое тёмно-серое облако высотой 8,5 километра. Облако вулканической пыли опасно для самолетов, так как содержит частицы камней и силикатов, обладающих абразивным эффектом и способных привести к остановке двигателей. В целом вулкан Эйяфьятлайокудль считается относительно спокойным, последний раз его извержение наблюдалось в 1821 году.