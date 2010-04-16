Пресекли международный канал поставки психотропных веществ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку наладить международный контрабандный канал поставки и реализации в Украине психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора контрабандного канала – 26-летнего жителя столицы. Выяснилось, что подозреваемый возглавляет частную коммерческую структуру, которая через Интернет осуществляет торговлю ароматическими смесями, травами, табаком и тому подобное.

Установлено, что наркотики доставляли международной почтой из США и Ирландии. Расфасованный в небольшие пакетики желто-белый порошок и таблетки были спрятаны среди вещей и бумаг, находившихся в посылках.

У контрабандистов изъято 25,5 кг наркотических веществ - синтетических каннабиноидов. Наркоторговцы используют эти химические вещества для обработки смеси трав и табака. По оценкам специалистов, на «черном рынке» стоимость этого товара составляет свыше 1 млн. грн.

СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.