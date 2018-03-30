Как уснуть без всякой химии и пилюль

Я намеренно не говорю о теплом молоке с медом, подсчитывании овец, чтении квантовой механики (если вы гуманитарий) на ночь. Или штудировании философии Декарта, если вы физик-ядерщик. Этих способов, правда, малоэффективных, никто не отменял. Но речь в статье пойдет именно о состояниях тела и разума, благодаря которым вы уснете без химии и пилюль, и будете спать долго и по-молодецки здорово! Итак, «ближе к телу» (спящему):

Усталость

Следует устать так, чтобы ноги подкашивались. Именно физическая усталость приведет к быстрому глубокому сну. Попробуйте разгрузить хотя бы один вагон с цементом, работая до темноты, и после этого в теплой мягкой постели попытайтесь не уснуть. Не получится! Мешки с цементом вас доконают, и вы «вырубитесь» моментально! Нет ж/д станции и мешков с цементом – копайте огород. Ходите на лыжах. Естественно, когда есть снег.

Бегайте хоть вокруг трех сосен в парке по тысяче раз. Вам нужна усталость в ногах, руках, теле, даже в мозгах. Уставайте, и сон придет к вам сам. Даже звать его не придется. Поглядите, как спят десантники после двадцатикилометрового марш-броска по пересеченной местности.

Не важно, что вы – женщина. Солдат Джейн в исполнении Деми Мур во время службы не имела понятия о бессоннице. Шевелитесь и уставайте всеми возможными способами.

Травы

Можно использовать травы для достижения засыпания. Следует начинать вдыхать ароматы трав хмеля, валерианы, мяты, что продают в любой аптеке. Всякие настойки и пакетики травяных сборов в виде чая малоэффективны. Нужно именно вдыхать. Научно доказано, что если вдыхать, скажем, настойку валерианы, то ее усвояемость и эффективность возрастают в разы по сравнению с обычным приемом капель внутрь.

Интим

Бешеный, раздирающий, страстный, всепоглощающий. После разрядки хочется спать. Так устроено природой.

Тик-так

Не ставьте себе в спальню электронные часы! Да, эти зеленоватые светящиеся цифры красочны, современны. Но они несут в себе холод микросхем и безмолвие космоса. А вот механические будильники – совсем другое дело. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Убаюкивает.

Знаете, есть такое сладкое драже в прозрачной коробочке. «Тик-так» называется. Положите пару капсул этого драже себе под язык. Часы – тик-так. Во рту – «Тик-так». Лучший вкус перед сном – мятный. Мята расслабляет. Представьте себе, что вы – стрелка часов, секундная, что бежит по кругу. Тик-так, тик-так. Учитесь слышать часики и повторять в такт им эту мелодию: тик-так, тик-так. Потом наоборот – попробуйте следующую последовательность: так-тик. Так-тик.

Мята под языком, мозги путаются между тик-так и так-тик. Обманываем мозг, прислушиваемся к ходу часов в спальне: тик-так, тик-так. Наваливается дрема. О плохом и даже о хорошем – не думается, ибо мозг решает вопрос, что первое на сей раз повторить. То ли «тик-так», то ли «так-тик». Вы – отдыхаете. Тик-так. Тик-так. Так-тик. Так-тик. Вы – спокойны. Никакого нервного тика. Только тик-так. Тик-так. И вот – он пришел! Крепкий сон! Привет, родимый!

Как видите, есть проверенные народом способы уснуть без пилюль, инъекций и химии. Осталось лишь выбрать, что вам ближе. Спокойной вам ночи!

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