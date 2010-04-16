Тайский суп предотвращает рак

Лечебный эффект том-ям складывается из-за этого «правильного» сочетания пряностей.

То, что тайцы реже остальных жителей земли страдают неизлечимыми раковыми заболеваниями, ученые заметили давно. Но вот причину этого феномена удалось выяснить только сейчас. Согласно исследованиям японских специалистов все дело в национальном кушанье том-ям.

Это традиционный тайский суп на основе трав и специй. Лимонная трава, перец чили, корень имбиря, лайм и его листья, в сочетании с концентратом рыбного соуса и создают неповторимый экзотический вкус этого блюда. А лечебный эфект том-ям, как раз таки и складывается из-за этого «правильного» сочетания пряностей.

Для неискушенных европейцев невинный местный супчик представляет по истине адскую похлебку. Красный от перца и пряный от трав — его едят обжигаясь и охая. Охают, разумеется, не тайцы. Для них съесть плошку этого огненного блюда все равно, что для нас выпить стакан кефира: ничего особенного! Впрочем, несмотря на то, что есть том-ям европейцам приходится в прямом смысле со слезами на глазах, попробовав его однажды, большинство становится его поклонниками навсегда. И многие стараются привезти из Таиланда не только традиционных слоников, но еще и пучок-другой специи для том-ям. Кстати, сегодня в российских супер-маркетах тоже можно встретить наборы для этого супа.

Существует несколько разновидностей том-ям. Например, если он подаётся с креветками, то это том- ям кунг. Если с курицей - том-ям кай. С рыбой - том- ям пла, а с морепродуктами - том- ям талей. Но в любом случае, основа у этого супа всегда одна — травы и рыбный бульон.

Специально для читателей «Комсомолки» шеф-повар Элиас Видаль, преподаватель кулинарной школы Гастрономическая академия Рожниковского, поделился рецептом знаменитого целебного супа том-ям.

Рецепт 1

Бульон (основа) для острого супа том-ям (1л)

НАДО:

Чеснок - 3 зубчика,

лук репчатый -1/3 части,

чили свежий - 1шт,

листья лайма — 3шт,

галангал (красный имбирь) - 20гр,

корень имбиря- 10гр,

лимонная трава - 1 стебель,

нам-пла (рыбный концентрат) 2-3ст ложки,

растительное масло — 30мл,

вода — 1,5л,

соль — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Лук, чеснок и чили обжариваем с маслом в сотейнике до золотистой корочки, затем добавляем 300мл воды и пробиваем блендером до однородной массы.

2. Далее добавляем все остальные ингредиенты и на среднем огне увариваем жидкость до до 1л. Затем процеживаем.

Рецепт 2

Суп ТОМ - ЯМ КУНГ

(острый суп с креветками на 2 человека)

НАДО:

бульон том-ям - 500мл,

тигровые креветки - 10 шт,

грибы «Шитаки» - 2шт,

лайм — 1/2шт,

устричный соус -1ст. ложка,

зелёный лук — 3гр,

кинза — 1 веточка.

КАК ГОТОВИТЬ:

1. На бульоне том-ям сварить очищенные креветки и шитаки (грибы предварительно порезать).

2. Добавить сока лайма, устричный соус, посыпать нарезанной зеленью.

kp.ru