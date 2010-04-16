Большинство украинцев - за внедрение страховой медицины

Большинство украинцев высказывается за необходимость проведения реформы здравоохранения и внедрение страховой медицины.

К такому выводу пришли эксперты Киевского института проблем управления имени Горшенина, по результатам проведенного ими всеукраинского исследования общественного мнения.

Согласно данным исследования, переданным УНИАН, подавляющее большинство граждан Украины (92,3%) считает, что стране нужна реформа системы здравоохранения. Противоположное мнение имеют только 3,1% опрошенных, а 4,6% - затруднились с ответом на этот вопрос.

Почти каждый второй украинец (41,4%) считает, что медицина в Украине должна быть страховой. Более четверти граждан (28,7%) высказали мнение, что медицина в нашей стране должна быть бесплатной государственной, а 22,6% выступают за то, чтобы была и государственная бесплатная медицина, и частная платная. Другой хотели бы видеть медицину в Украине 2,1% респондентов, а 5,2% - затруднились ответить на данный вопрос.

Также исследование показало, что более трети украинцев (39,4%) оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное. Менее четверти опрошенных (24,1%) заявили, что имеют хорошее здоровье, а почти каждый пятый (21,8%) ответил, что здоровье у него слабое. Оценивают состояние своего здоровья как «очень слабое» 9,7% граждан Украины, а 4,2%, напротив, как «очень хорошее». Затруднились дать оценку состоянию своего здоровья 0,8% респондентов.

Около трети граждан Украины (35,8%) посещают медицинские учреждения раз в год, а менее четверти (22,7%) – раз в квартал. Раз в месяц и чаще посещают врачей 18,4% опрошенных и почти столько же (16,3%) – раз в два года и реже. Заявили, что никогда не посещают медицинские учреждения 3,5% украинцев, а 3,3% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (72,0%) недовольно качеством медицинского обслуживания, которое получают. Из них ответ «полностью недовольны» дали 36,7% респондентов, «скорее недовольны» - 35,3%. При этом четверть опрошенных (25,4%) вполне устраивает качество медицинского обслуживания. Из них почти каждый пятый (19,0%) ответил, что качеством медицинского обслуживания он «скорее доволен», а 6,4% опрошенных заявили, что «полностью довольны» качеством медицинского обслуживания. Затруднились с ответом – 2,6% респондентов.

Телефонный опрос на тему: «Проблемы здравоохранения в Украине», проводился Институтом Горшенина с 12 по 14 апреля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.