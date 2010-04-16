Суши меняют микрофлору кишечника

Суши – традиционное японское блюдо из риса, морепродуктов и водорослей – может изменить геном населяющих человеческий кишечник микроорганизмов.

Как выяснили ученые из парижского Университета Пьера и Марии Кюри, японцы легко переваривают водоросли благодаря особым ферментам в их кишечнике.

В результате исследования выяснилось, что бактерии, вырабатывающие этот фермент, обладают тем же геном, что и бактерии, обитающие на водорослях, которые используют для приготовления суши.

В организме жителей США, употребляющих суши в пищу куда реже, этого фермента не обнаружили.

Исследователи не считают это обстоятельство совпадением. Свои выводы и подробности исследования они опубликовали в журнале Nature.

Красные водоросли

Группа ученых, возглавляемая Яном-Хендриком Хехеманном из парижского Университета Пьера и Марии Кюри, занималась исследованием красных водорослей, известных как порфира. Один из съедобных видов порфиры - водоросль нори, традиционно используемая для приготовления суши.

Ученые выяснили, что живущая на поверхности этих растений бактерия Zobellia galactanivorans вырабатывает особый фермент - "порфираназ". Он разрушает плотные стенки клеток водорослей, обеспечивая бактерии питание.

Между тем, другая исследовательская группа – под руководством Мирьям Чижек - изучила сотни баз данных, чтобы выяснить, где еще можно найти этот необычный фермент. В итоге он был обнаружен у 13 японцев.

"Этот ген был обнаружен у пяти из 13 человек. У остальных были найдены похожие гены, отвечающие за расщепление стенок клеток водорослей, - сообщила она. - А когда мы просмотрели [генное] исследование микрофлоры кишечника группы американцев, мы поняли, что ни у кого из них этот ген не был найден".

Чижек объяснила, что вероятнее всего бактерия попадает в пищеварительный тракт человека вместе с суши. Дело в том, что при приготовлении блюда водоросли не проходит термическую обработку.

По мнению исследователя, эти гены весьма полезны для человека, поскольку позволяют получать питательные вещества из продукта, расщепить который без участия фермента порфираназ просто невозможно.

По мнению ученых, эти открытия свидетельствуют о том, что пища и способ ее приготовления, вероятно, влияют на флору кишечника.

Профессор Джон Сонненбург, микробиолог из Стэнфордского университета в Калифорнии, написал статью в ответ на публикацию в журнале Nature.

Он отметил, насколько важна приспосабливаемость микрофлоры кишечника к изменениям окружающей среды и диеты человека.

"Путешествия по всему миру и международная торговля открывают доступ к кухням всего мира и, возможно, к микробам, таящим новые гены", - добавил он.

medlinks.ru