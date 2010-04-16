Финики спасут от старения

Исследование, проведенное недавно израильскими специалистами, показало, что регулярное употребление в пищу плодов финикового дерева, помогает снизить уровень содержания жиров в крови, и таким образом снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза. Оно также способствует снижению уровня pH крови и замедляет процессы старения.

Изучением полезных свойств фиников вплотную занялись исследователи медицинского факультета Техниона на базе хайфской больницы РАМБАМ, сообщает издание "Гаарец". Группе волонтеров было предложено на протяжении месяца ежедневно употреблять в пищу 100 грамм плодов "маджхоль", разновидности мясистых фиников, растущих в Иорданской долине и в степи Арава под Эйлатом.

Затем испытуемые на месяц прекратили употребления фиников, после чего в течение еще одного месяца им было предложено есть финики другой разновидности, "халави" - плодов с толстой чистящейся кожурой, растущие, в основном, в Иорданской долине. В остальном, волонтеров попросили придерживаться привычной диеты.

В ходе исследования, волонтерам регулярно делали анализ крови, а также проверяли деятельность почек и печени. Результаты показали, что регулярное употребление фиников-маджхоль на 8% снижает уровень вредных жиров в крови, употребление фиников-халави - на 15%. Кроме того, финики-халави помогают на 33% снизить уровень окисления крови - процесс, ускоряющей старение тела. У "маджхоль" такого влияния выявлено не было.

Как известно, финики содержат много глюкозы, однако ни у кого из испытуемых не было отмечено повышения уровня сахара в крови, хотя раньше считалось, что они провоцируют развитие сахарного диабета. Также не было отмечено влияние фиников на увеличения индекса BMI - индекса массы тела.

"Результаты исследования требуют от нас объяснить механизм действия финиковых плодов, приводящий к снижению уровня содержания жиров в крови", - говорит руководитель исследовательской группы профессор Михаэль Авирам.

vestnik-news.com