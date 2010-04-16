Хотят запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, астрологов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» (относительно запрета на деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуги по предсказанию будущего (судьбы).

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предлагается установить запрет на деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуги по предсказанию будущего (судьбы). В частности, предлагается запретить на телевидении и в печатных средствах массовой информации рекламу деятельности и услуг экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы).

В законопроекте предлагается налагать штраф от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за предоставление услуг по предсказанию судьбы, распространение информации, распространение материалов, проведение массовых мероприятий с участием экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и мероприятий по предоставлению услуг по предсказанию будущего (судьбы).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня СМИ и телевидение “заполонили многочисленные коммерческие программы и видеосюжеты, где предлагаются платные услуги сомнительного содержания по предсказанию будущего (судьбы), а также многочисленные телевикторины и конкурсы, которые предоставляют услуги, в частности, через платные телефонные номера и смс, цель которых - собственное обогащение и завладение средствами зрителей через сомнительные схемы”. В записке отмечается, что “обострение ситуации, касающейся деятельности так называемых астрологов, ворожей и хиромантов, вызвала в свое время легализация и включение в «Государственный классификатор профессий ДК 003-95» так называемых «профессий»: 5151 – Астролог; 5152 – Ворожея; 5152 – Хиромант”.

Авторы законопроекта считают, что “деятельность экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов, и предоставление услуг по предсказанию будущего (судьбы) осуществляется бесконтрольно и по собственному усмотрению предоставителей данных услуг, что приводит к массовым злоупотреблениям в этой сфере, нанесению тяжелых психических травм, обману граждан и мошенническому выманиванию денег у населения”. “Еще более сложная ситуация с так называемыми неконтролированными сеансами экстрасенсов, знахарей, ворожей, хиромантов и предоставлением услуг по предсказанию будущего (судьбы) в телеэфире, которые заполонили телевидение, о которых уже давно сообщает пресса и правоохранительные органы, отмечая обман населения, который происходит”, - говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Украины Павел УНГУРЯН (БЮТ), Валерий ДУБИЛЬ (БЮТ), Юрий БУТ (НУ-НС), Григорий СМИТЮХ (Партия регионов), Светлана ШМЕЛЕВА (КПУ), Николай РУДЧЕНКО (Блок Литвина), Евгений ЦАРЬКОВ (КПУ).