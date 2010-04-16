В Украине усилят надзор за качеством молока

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах" относительно безопасности и качества молочных продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 357 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, молоко, молочное сырье и молочные продукты, которые производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины, должны отвечать показателям безопасности и качества для пищевых продуктов, установленным нормативно-правовыми актами Украины. Базовые нормы массовой доли жира и белка в молоке разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Документом запрещается отделение процесса упаковки молочных продуктов от технологического цикла производства продукции (кроме упаковки масла, сыра, сухих молочных продуктов аттестованными структурными подразделениями одного перерабатывающего предприятия или аттестованными перерабатывающими предприятиями, которые входят в состав одного объединения). В производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, а также какие-либо стабилизаторы и консерванты.

Законом предусмотрено, что производство молока, молочного сырья и молочных продуктов (кроме молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продуктов для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста) осуществляется при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдается соответствующим главным государственным инспектором ветеринарной медицины, а производство молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продуктов для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста – при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдается соответствующим главным государственным санитарным врачом.

Эксплуатационное разрешение выдается в установленном законодательством порядке.

Контроль над безопасностью и качеством молока, молочного сырья и молочных продуктов осуществляется субъектами ведения хозяйства в соответствии с законом путем соблюдения условий производства, хранения и реализации молока, молочного сырья и молочных продуктов в соответствии с нормативно-правовыми актами; создания и деятельности лабораторий, оборудованных современными приборами и соответствующими реактивами для определения показателей безопасности и качества молока, молочного сырья и молочных продуктов.