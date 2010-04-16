В Крыму в старом колодце утонули два пастуха
09:34, 16 апреля 2010Страна
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Два пастуха погибли, упав в степном Крыму в старый колодец, глубиной более 65-ти метров.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в селе Лермонтовка поступила к спасателям 14 апреля.
«Пока неизвестно, по какой причине мужчины провалились в колодец. Он не был действующим, был накрыт полупрогнившим деревянным настилом», - говорится в сообщении.
Горноспасатели МЧС с помощью специального альпинистского снаряжения достали тела погибших из колодца и передали сотрудникам милиции и прокуратуры.
По факту гибели людей проводится расследование.
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