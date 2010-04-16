В Крыму в старом колодце утонули два пастуха

Два пастуха погибли, упав в степном Крыму в старый колодец, глубиной более 65-ти метров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС, информация о происшествии в селе Лермонтовка поступила к спасателям 14 апреля.

«Пока неизвестно, по какой причине мужчины провалились в колодец. Он не был действующим, был накрыт полупрогнившим деревянным настилом», - говорится в сообщении.

Горноспасатели МЧС с помощью специального альпинистского снаряжения достали тела погибших из колодца и передали сотрудникам милиции и прокуратуры.

По факту гибели людей проводится расследование.