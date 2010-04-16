Харьковщина: детской инфекционной больнице купят ПЦР-лабораторию

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН подписал распоряжение о выделении 350 тыс. грн. для срочного введения в действие диагностического лабораторного оборудования полимерно-цепной реакции (ПЦР) в областной детской клинической инфекционной больнице.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря ШУРМУ.

По словам И.ШУРМЫ, средства уже поступили в больницу. На ремонтные работы помещения для лаборатории и ее сертификации понадобится 1 месяц.

И.ШУРМА отметил, что вопрос проведения работ и функционирования лаборатории находится на личном контроле председателя ХОГА, «поскольку вхождение Харьковщины в новый эпидсезон без этой лаборатории сделает невозможной правильность и своевременность установления диагноза» и, соответственно, результативное лечение больных.

И.ШУРМА также добавил, что в бюджете на 2010 год планируется выделение средств на приобретение еще одной ПЦР-лаборатории, которая будет установлена в областной инфекционной больнице для взрослых.