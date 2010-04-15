Киевводоканал получит 19 млн. грн. на очистку питьевой воды

В Киевской городской госадминистрации заявляют, что ОАО «Киевводоканал» должен получить средства на реагенты для очистки питьевой воды на будущей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на начальника Главного управления коммунального хозяйства Федора ВИТТА.

Согласно пояснению мэрии, именно на счета управления коммунального хозяйства выделены средства для Киевводоканала на покрытие расходов, связанных с закупкой необходимых реагентов.

Как сообщил Ф.ВИТТ, ожидается, что во вторник-среду предприятие получит из городского бюджета 19 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля ОАО “Киевводоканал” заявило об угрозе прекращение централизованного водоснабжения города в связи с исполнительным производством по судебному иску АК “Киевэнерго” в связи с существующими долгами в сумме 79 млн. грн. и угрозой ареста счетов предприятия.

Так, долг перед "Киевэнерго" предприятие должно погасить до 1 мая. Между тем, до 5 мая ОАО «АК «Киевводоканал» должен полностью рассчитаться за банковский кредит, взятый месяц тому назад под экстренное пополнение запаса реагентов и активированного угля, предназначенных для предотвращения влияния весеннего паводка на качество питьевого водоснабжения в городе Киеве. Сумма кредитных обязательств – 30 млн. грн. плюс 1,2 млн. за пользование средствами (25% годовых). И это долговое обязательство также является для ОАО «АК «Киевводоканал» крайне важным, ведь под залог заложено имущество общества.

На предприятии по водоснабжению отмечают, что оказались “в очередной раз за последние два года в долговой кабале» в связи с продолжительной работой по заниженным тарифам на водоснабжение и водоотвод, и в то же время в связи с отсутствием компенсации предприятию разницы между себестоимостью услуг и действующими тарифами. Так, задолженность городского бюджета перед предприятием на 1 января в 2010 г. составила уже 571, 2 млн. грн. Как заявляют в Киевводоканале, чиновники КГГА уже во второй раз проявляют бездеятельность – впервые: месяц тому назад, когда Киеву угрожала экологическая катастрофа, и Киевводоканал вынужден был спасать питьевое водоснабжение киевлян ценой взятых под залог собственного имущества кредитов; и сейчас – когда сам Киевводоканал оказался загнанным в угол из-за невыполнения КГГА своих бюджетных обязанностей перед предприятием.

7 апреля первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя предупреждение Киевводоканала о возможности отключения водоснабжения в столице, сообщил, что столичная власть рассматривает возможность выделения Киевводоканалу до 13,5 млн. грн. для закупки реагентов. При этом А.ГОЛУБЧЕНКО выразил убеждение, что вода будет соответствовать всем потребительским стандартам, а отключений от снабжения воды в Киеве не будет.