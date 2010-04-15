Сумская область получила из Швейцарии гуманитарную помощь

Сумская область получила 170 тонн гуманитарной помощи из Швейцарии.

Как передает корреспондент УНИАН, в центре Сум, на площади Независимости, президент объединения «Help Point Sumy» (Швейцария) Марианне ПИФФАРЕТТИ передала представителям Сумской области благотворительный груз, а также автомобиль для правоохранительных и медицинских структур области. Следующий подобный груз Сумская область примет осенью 2010 года.

Благотворительная помощь под названием «Конвой-2010/1» состоит из 14 грузовиков гуманитарной помощи, в составе которой – оборудование и материалы для медицинских и спасательных служб области. Кроме благотворительного груза Сумская область получила также два полицейских патрульных автомобиля, автомобиль скорой помощи для Главного управления МВД Украины в Сумской области и спецавтомобиль для перевозки задержанных, предназначенный для управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний в Сумской области. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет около 100 тысяч евро. Благотворительный груз в Сумы доставили 37 волонтеров – граждан Швейцарии.

Приветствуя делегацию из Швейцарии, глава Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ поблагодарил ее членов «за преданность делу благотворительности» и выразил готовность руководства области к дальнейшему сотрудничеству.

«Мы проконтролируем, чтобы весь груз попал к своему адресату», - отметил глава области, вручив при этом благодарности всем участникам «Конвоя-2010/1».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, за период сотрудничества со швейцарской организацией «Help Point Sumy» Сумская область получила гуманитарную помощь на сумму около 1,5 млн. евро. Первую помощь – пожарный и патрульный полицейский автомобили – регион получил еще осенью 2004 г. С того времени ежегодно в Сумы доставлялись гуманитарные грузы под названием «Конвой».