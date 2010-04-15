Чем быстрее поженитесь, тем дольше проживете вместе

К парадоксальному выводу пришли американские психологи – оказывается, чтобы избежать развода, нужно… быстрее пожениться.

Специалисты установили, что пары, которые живут вместе до женитьбы, чаще разводятся по сравнению с теми, кто начинает совместную жизнь только после заключения официального брака.

Кроме того, те, кто жили вместе до свадьбы и затем поженились, вообще меньше удовлетворены своим браком, - пишет журнал The Psychological Science. Психологи также задались целью узнать, почему пары решают жить вместе, и в ходе опроса обнаружили, что основным поводом для большинства стала потребность проводить больше времени друг с другом.

На втором месте ученые отмечают экономию при совместном ведении хозяйства. Кстати, эти утверждения противоречат ранее принятым представлениям о том, что пары начинают жить вместе, чтобы проверить свои отношения.

likar.info