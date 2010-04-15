Девочка вышла из комы и ...заговорила по-немецки

В Сплите 13-летняя девочка, выйдя из состояния комы, свободно заговорила по-немецки. Говорить на родном хорватском она практически разучилась.

Daily Telegraph не уточняет, из-за какой травмы ребенок впал в кому на 24 часа. Однако известно, что до этого она всего лишь учила немецкий в школе, пыталась читать книги на немецком и смотрела немецкое телевидение, но отнюдь не блитала знаниями и не могла свободно изъясняться.

Врачи объяснить этот феномен не смогли, однако отметили, что такое науке известно. Психиатр Михо Милас отметил, что есть описания случаев, когда после тяжелой болезни люди начинали говорить на новых для себя языках, вплоть до древних и мертвых, и пока никто еще не понял, какие изменения к этому приводят.

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