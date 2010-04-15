Винниччина: трое детей отравились продуктами горения

В селе Каришков Барского района Винницкой области пожарные в частном доме выявили тела трех погибших детей, которые отравились продуктами горения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

В соответствии с сообщением, в 10.00 14 апреля в селе Каришков в частном жилом доме выявлены погибшими трое детей (двое мальчиков – 2009 и 2008 года рождения и девочка – 2007 г.р.), которые отравились продуктами горения от возгорания матраса.

Пожарные подразделения не вызывались, пожар самоликвидировался.

Предварительная причина пожара – баловство с огнем детей, которые были оставлены без присмотра.