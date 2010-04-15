Винниччина: трое детей отравились продуктами горения
13:09, 15 апреля 2010Страна
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Дети без присмотра...
В селе Каришков Барского района Винницкой области пожарные в частном доме выявили тела трех погибших детей, которые отравились продуктами горения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
В соответствии с сообщением, в 10.00 14 апреля в селе Каришков в частном жилом доме выявлены погибшими трое детей (двое мальчиков – 2009 и 2008 года рождения и девочка – 2007 г.р.), которые отравились продуктами горения от возгорания матраса.
Пожарные подразделения не вызывались, пожар самоликвидировался.
Предварительная причина пожара – баловство с огнем детей, которые были оставлены без присмотра.
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