8 правил молодой мамы

На­хо­дясь в ут­ро­бе, ре­бе­нок на про­тя­же­нии 9 ме­ся­цев по­лу­ча­ет от ма­те­ри все не­об­хо­ди­мые для все­сто­рон­не­го раз­ви­тия сти­му­лы из­нут­ри.

Рож­да­ясь, он дол­жен быть обес­пе­чен тем же на­бо­ром сти­му­лов, что и в ут­ро­бе, что­бы вы­жить. Раз­ни­ца за­клю­ча­ет­ся толь­ко в том, что те­перь он на­хо­дит­ся сна­ру­жи.

Если, по­явив­шись на свет, ре­бе­нок не на­хо­дит преж­них, зна­ко­мых во внут­ри­ут­роб­ной жиз­ни ори­ен­ти­ров, он пе­ре­жи­ва­ет чувст­во не­вы­но­си­мой тре­во­ги и ощу­ще­ние бес­ко­неч­но­го па­де­ния.

Если ма­мы ря­дом нет, в этом дол­гом па­де­нии его те­ло и пси­хи­ка раз­де­ля­ет­ся, и он пе­ре­жи­ва­ет ма­лень­кую смерть. По­это­му в те­че­нии 9 ме­ся­цев пос­ле рож­де­ния ре­бе­нок дол­жен при­вык­нуть к но­вым усло­ви­ям жиз­ни, и от­вет­ст­вен­ность за успех та­ко­го важ­но­го де­ла все­це­ло ло­жит­ся на пле­чи ма­те­ри.

Ка­кие усло­вия нуж­ны для адап­та­ции но­во­рож­ден­но­го?

1. Груд­ное вскарм­ли­ва­ние

Это кон­такт с ма­терью, при­выч­ные за­па­хи и вкус, те­лес­ный ком­форт, удов­летво­ре­ние со­са­тель­но­го реф­лек­са, ис­точ­ник пи­щи и жиз­ни, на­ла­жи­ва­ние ра­бо­ты всех сис­тем ор­га­низ­ма, пол­но­цен­ное средст­во для ком­пен­са­ции стрес­са, об­ще­ние с ма­мой и ее гру­дью, а так­же пер­вич­ная со­ци­а­ли­за­ция.

2. Хол­динг

Это про­дол­жи­тель­ное пра­виль­ное но­ше­ние на ру­ках и так­тиль­ная сти­му­ля­ция, не­об­хо­ди­мая для ак­тив­но­го рос­та го­лов­но­го моз­га и дру­гих ор­га­нов. Так­тиль­ная те­ра­пия по­мо­га­ет при ко­ли­ках, рас­стройст­ве сна, по­вы­шен­ной нер­в­ной воз­бу­ди­мос­ти, а так­же прос­то со­гре­ва­ет, так как ма­лыш нуж­да­ет­ся в ма­ми­ном теп­ле каж­дые 20 ми­нут.

3. Ука­чи­ва­ние

Это раз­ви­тие внут­рен­не­го уха - ор­га­на рав­но­ве­сия и нер­в­ной сис­те­мы. Кро­ме то­го, это так­же слу­жит успо­ко­е­ни­ем и для са­мой ма­мы.

4. Со­вмест­ный сон

Это чувст­во без­опас­нос­ти и по­сто­ян­ное при­сут­ст­вие зна­ко­мо­го ма­те­рин­ско­го за­па­ха и зву­ка, сти­му­ля­ция ды­ха­ния - про­фи­лак­ти­ка син­дро­ма вне­зап­ной смер­ти мла­ден­ца, ком­форт­ная ор­га­ни­за­ция ча­с­тых ноч­ных корм­ле­ний, не­об­хо­ди­мых для под­дер­жа­ния лак­та­ции и хо­ро­шей при­бав­ки ма­лы­ша в ве­се.

5. Ре­ак­ция ма­те­ри на плач ре­бен­ка

Озна­ча­ет, что ма­ма от­кли­ка­ет­ся на при­зыв­ные сиг­на­лы ма­лы­ша при­мер­но в те­че­ние 10 се­кунд, не до­во­дя де­ло до пла­ча.

6. Выха­жи­ва­ние

Это удов­летво­ре­ние врож­ден­ной по­треб­нос­ти ма­лы­ша быть чи­с­тым, сня­тие дис­ком­фор­та от са­мо­го про­цес­са мо­че­ис­пус­ка­ния и де­фе­ка­ции, а так­же за­бо­та о здо­ро­вом раз­ви­тии мо­че­по­ло­вой сис­те­мы ма­лы­ша.

7. Пе­ле­на­ние

Это мяг­кая адап­та­ция к ог­ром­но­му прост­ранст­вен­но­му объ­ему, днев­ной сон без "вски­ды­ва­ний".

8. Адап­та­ци­он­ное ку­па­ние

По­мо­га­ет ис­пра­вить не­при­ят­ные вос­по­ми­на­ния о ро­дах. Та­кое ку­па­ние осу­щест­вля­ет­ся в не­боль­шом объ­еме во­ды, на­при­мер в дет­ской ван­ноч­ке, обя­за­тель­но в пе­лен­ке и тра­вах.

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