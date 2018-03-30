8 правил молодой мамы
Находясь в утробе, ребенок получает от матери все необходимые для всестороннего развития стимулы изнутри. Рождаясь, он должен быть обеспечен тем же набором стимулов, чтобы выжить...
Находясь в утробе, ребенок на протяжении 9 месяцев получает от матери все необходимые для всестороннего развития стимулы изнутри.
Рождаясь, он должен быть обеспечен тем же набором стимулов, что и в утробе, чтобы выжить. Разница заключается только в том, что теперь он находится снаружи.
Если, появившись на свет, ребенок не находит прежних, знакомых во внутриутробной жизни ориентиров, он переживает чувство невыносимой тревоги и ощущение бесконечного падения.
Если мамы рядом нет, в этом долгом падении его тело и психика разделяется, и он переживает маленькую смерть. Поэтому в течении 9 месяцев после рождения ребенок должен привыкнуть к новым условиям жизни, и ответственность за успех такого важного дела всецело ложится на плечи матери.
Какие условия нужны для адаптации новорожденного?
1. Грудное вскармливание
Это контакт с матерью, привычные запахи и вкус, телесный комфорт, удовлетворение сосательного рефлекса, источник пищи и жизни, налаживание работы всех систем организма, полноценное средство для компенсации стресса, общение с мамой и ее грудью, а также первичная социализация.
2. Холдинг
Это продолжительное правильное ношение на руках и тактильная стимуляция, необходимая для активного роста головного мозга и других органов. Тактильная терапия помогает при коликах, расстройстве сна, повышенной нервной возбудимости, а также просто согревает, так как малыш нуждается в мамином тепле каждые 20 минут.
3. Укачивание
Это развитие внутреннего уха - органа равновесия и нервной системы. Кроме того, это также служит успокоением и для самой мамы.
4. Совместный сон
Это чувство безопасности и постоянное присутствие знакомого материнского запаха и звука, стимуляция дыхания - профилактика синдрома внезапной смерти младенца, комфортная организация частых ночных кормлений, необходимых для поддержания лактации и хорошей прибавки малыша в весе.
5. Реакция матери на плач ребенка
Означает, что мама откликается на призывные сигналы малыша примерно в течение 10 секунд, не доводя дело до плача.
6. Выхаживание
Это удовлетворение врожденной потребности малыша быть чистым, снятие дискомфорта от самого процесса мочеиспускания и дефекации, а также забота о здоровом развитии мочеполовой системы малыша.
7. Пеленание
Это мягкая адаптация к огромному пространственному объему, дневной сон без "вскидываний".
8. Адаптационное купание
Помогает исправить неприятные воспоминания о родах. Такое купание осуществляется в небольшом объеме воды, например в детской ванночке, обязательно в пеленке и травах.