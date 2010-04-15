Чего боится целлюлит

Сегодня не каждая женщина может позволить приобрести себе дорогостоящие антицеллюлитные комплексы или лечебные процедуры в салонах красоты. Для тех, кто хочет безупречно выглядеть, а затратить по минимуму предлагаю действенные рецепты по борьбе с целлюлитом.

1. Медовая маска. Фактически она заменит Вам вакуумный массаж. Для проведения процедуры намажьте проблемные места мёдом, приложите свои ладони и сразу разлепите их. Так повторяйте до тех пор, пока мёд не соберётся в одном месте, и эффекта от действий не будет. Это достаточно болезненная процедура.

2. Растирание проблемных участков морской солью. Эту процедуру можно применить ко всему телу, соль благоприятно действует на кожу всего организма. Процедура также болезненная.

3. Растирания проблемных участков с помощью растительного масла и сахара. Действует как пилинг.

4. Обёртывания с тёртым сырым картофелем. Крахмал сделает Вашу кожу бархатистой.

5. Для того, что бы вывести из организма шлаки, а тем самым помочь организму бороться с целлюлитом, необходимо каждое утро натощак выпивать по 1 ч.л. нерафинированного оливкового масла.

6. Пейте кофе! Бразильскими учёнными доказано, что кофеин расщепляет жиры, а именно это нам и надо при борьбе с целлюлитом.

7. Из продуктов в борьбе с целлюлитом Вам поможет картофель (естественно не жареный), плоды шиповника, чёрная смородина. Картофель сделает Вашу кожу более эластичной. Витамин С, который содержится в смородине и шиповнике придаст Вашей коже упругости.

8. Побольше пейте воды. Вода выводит из организма жиры и шлаки.

9. В душе сильным напором воды массажируйте проблемные участки. Массаж разбивает жировые отложения, вода их выводит.

10. Очень действенный метод – эффект сауны. Плотно оберните проблемные участки тела полиэтиленом, оденьте что-то тёплое и займитесь физическими упражнениями, или энергично потанцуйте, попрыгайте на скакалке. Без доступа воздуха проблемные места пропотеют, что поможет Вам убрать несколько сантиметров и жировые отложения.

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