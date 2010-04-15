Чем опасны солнцезащитные кремы

Нанотехнологии - модный тренд развития науки, но он может таить опасности для человека. Так размер частиц влияет на токсичность оксида цинка - вещества, широко используемого в солнцезащитных кремах. Частицы размером менее 100 нанометров несколько более токсичны для клеток толстой кишки, чем обычный оксид цинка.

Наночастицы толщиной всего лишь 1/50000 ширины человеческого волоса широко используются в продуктах питания, косметике и других потребительских товарах. В частности, некоторые солнцезащитные средства содержат в своём составе наночастицы оксида цинка. Токсикологи Университета штата Юта /США/ предупреждают, что случайное попадание таких компонентов в организм, например, если ребёнок проглотил каплю лосьона от солнца, может повредить клеткам и тканям.

Научные эксперименты были проведены с клеточными культурами клеток толстой кишки, чтобы сравнить биохимические эффекты наночастиц оксида цинка либо просто оксида цинка в качестве обычного порошка. Оказалось, наночастицы в два раза токсичнее действуют на клетки, как и более крупные частицы. Хотя номинальный размер частиц в тысячу раз больше, обычный оксид цинка содержит широкий диапазон частиц разных размеров и включает достаточно маленький материал, который может рассматриваться в качестве наночастиц, поясняют учёные. Твёрдый оксид цинка является более вредным, чем эквивалентные уровни растворимого цинка, и его частицы могут послужить причиной гибели клеток. Концентрации наночастиц, токсичных для клеток толстой кишки, эквивалентны съеденным двум граммам солнцезащитного крема, говорят химики.

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