Черниговщина: на Десне и Сейме пик половодья

В Черниговской области на Десне и Сейме наблюдается пик весеннего половодья.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

На реке Десна пик весеннего половодья вошел в пределы области и наблюдается на участке между г. Новгород-Северский и с. Разлеты Коропского района.

На реке Сейм у с. Мутин (Сумская область) 15-16 апреля ожидается пик весеннего половодья с отметкой 705-710 см над условным нулем поста.

На участке р. Десна после слияния с р. Сейм будет происходить распластание паводковой волны, поэтому в створах гидрологических постов максимальные уровни воды достигнут таких отметок: возле гидрологического поста Макошино – 600-620 см над условным нулем поста, возле гидрологического поста Чернигов – 590-630 см над условным нулем поста.

Как сообщалось ранее, пик весеннего половодья на р. Днепр наблюдается в Репкинском районе выше с. Неданчичи. Максимальные уровни воды на р. Днепр возле гидрологического поста Неданчичи ожидаются на протяжении 15-16 апреля высотой 695-705 см над условным нулем поста.