Белый хлеб и сахар - рассадники болезней?

Богатые углеводами продукты, которые быстро превращаются в глюкозу и поступают в кровь, особенно опасны для женщин. Ученые из Национального онкологического института в Италии выяснили, что они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний именно у женщин — у мужчин такой эффект не обнаружили.

Во время исследования, результаты которого опубликованы в журнале Archives of Internal Medicine, ученые обратили внимание не только на количество употребляемых углеводов, но и на их гликемический индекс, определяющий, насколько быстро и на какое значение повышается уровень глюкозы в крови после употребления конкретных продуктов. За участниками эксперимента наблюдали восемь лет, изучив рацион и состояние здоровья более чем 15 тысяч мужчин и 32 тысяч женщин.

Выяснилось, что среди женщин, евших много углеводов с высоким гликемическим индексом, сердечно-сосудистые заболевания встречались в два раза чаще, чем у тех, кто старался их избегать. Исследователи считают, что на процесс повышения уровня глюкозы в крови влияют гормоны: женский эстроген ускоряет этот процесс, а мужской андроген — замедляет.

По мнению авторов исследования, углеводы с высоким гликемическим индексом способствуют повышению концентрации крови жирных кислот и снижению уровня хорошего холестерина, что и становится сильным фактором риска для развития сердечных заболеваний.

Ученые подчеркивают, что негативное влияние на сердечно-сосудистую систему влияет частое потребление именно продуктов с высоким гликемическим индексом, а не углеводов вообще.

Высокий гликемический индекс у овсяных хлопьев, белого хлеба и белого риса. Низкий индекс — у продуктов из цельного зерна. Исследователи предлагают женщинам также внимательно следить за содержанием в продуктах сахара и стараться избегать еды, где добавленного сахара слишком много.

Кроме того, продукты с сахаром – это лишние калории, также негативно влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. Оценить состав и калорийность своей еды можно, воспользовавшись нашей таблицей калорийности продуктов.

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