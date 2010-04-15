Как защитить свою печень?

Лишь каждого десятого россиянина зрелого возраста можно назвать абсолютно здоровым.

Большинство остальных вынуждены принимать — время от времени или постоянно — самые разнообразные лекарства: жаропонижающие и антибактериальные, «от сердца» и «от давления», обезболивающие и успокаивающие... И принимаем мы их, порой даже не задумываясь о побочных эффектах. Между тем, длительный прием практически любых сильнодействующих препаратов разрушает печень.

Заболевания печени тем более опасны, что дают о себе знать очень поздно, уже на начальной стадии цирроза. Когда появились неприятные симптомы — ноющие боли в правом подреберье, горький привкус во рту, тошнота, быстрая утомляемость — или того хуже, вам уже поставлен неприятный диагноз, печень особенно нуждается в защите. Причем, считают специалисты, защита должна быть двойной: с одной стороны, нужно восстановить уже поврежденные клетки, с другой — обезвредить токсины.

БАДы здесь не помогут, так как по определению не содержат в себе терапевтических доз действующего вещества. А вот из лекарственных препаратов стоит в первую очередь обратить внимание на те, что оказывают на организм комплексное воздействие и содержат в себе одновременно два компонента — эссенциальные фосфолипиды и флавоноиды расторопши.

Флавоноиды расторопши обладают антиоксидантным действием и восстанавливают клеточные мембраны. Как показывает опыт клинических испытаний, флавоноиды расторопши способны защищать клетки печени от неблагоприятных воздействий токсических веществ. Кроме того, силибин — основное действующее вещество расторопши — ускоряет рост новых клеток, улучшает состав и выведение желчи. И это очень важно, ведь застой желчи — это прямой путь к инфекциям желчного пузыря и образованию в нем камней.

Эссенциальные фосфолипиды встраиваются в поврежденные мембраны печеночных клеток, «заделывая» образовавшиеся в них дефекты. Фосфолипиды способствую торможению фиброзных процессов, оказывающих губительное воздействие на печень, а так же оказывают антиоксидантное действие, препятствуя старению гепатоцитов.

Лишь сочетание этих двух компонентов в комплексе позволит получить максимальный эффект.

aif.ru